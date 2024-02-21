Звезда сериала «Великолепный век», турецкий актер Бурак Озчивит посетил Россию. Он стал специальным гостем киноконцерта «Музыка турецких сериалов», который прошел 20 февраля в Crocus City Hall.

Во время мероприятия ведущие пообщались с актером и попросили его пропеть несколько строчек из популярной русской песни «Калинка-малинка». Турецкий актер при помощи ведущего под музыкальный аккомпанемент смог пропеть несколько слов. В ходе беседы Бурак Озчивит также заявил, что был бы рад принять участие в российско-турецком проекте. По его словам, силу русской и турецкой культуры необходимо объединить.

Ранее появилось видео, как Бурак Озчивит был встречен в российском пятизвездочном отеле «по-русски». Студенты факультета Тителя музыкального театра ГИТИС спели для звезды турецких сериалов народные русские песни. По традиции, актера угостили караваем и рюмкой водки. На вопрос журналистов, понравилась ли актеру русская водка, Бурак ответил кратко и лаконично: «Хорошая».