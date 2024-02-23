Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит прокомментировал слухи о соперничестве с актером популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсином. Когда журналисты задали артисту вопрос о его отношениях с Бюрсином, то он в шутку сказал, что не знает такого человека. Но затем он ответил, что находится в хороших отношениях с Керемом, подчеркнув, что он отличный парень.

«Я вообще люблю его, и никакого соперничества между нами нет», – заявил Озчивит.

Кроме того, актер прокомментировал российскую адаптацию сериала «Постучись в мою дверь». По его словам, это отличная идея, адаптировать турецкие сериалы для российского телевидения. Он также предложил снять альтернативные варианты сериалов, в которых принимал участие – «Великолепный век», «Черная любовь».

Напомним, Бурак Озчивит приехал в Россию в качестве специального гостя киноконцерта «Музыка турецких сериалов», который прошел 20 февраля в Crocus City Hall.