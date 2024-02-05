Канада должна передать Киеву подлежащие утилизации крылатые ракеты CRV7, заявил изданию Global News начальник Главного управления разведки при Генштабе Украины Кирилл Буданов.

Он заявил, что сложное положение вынуждает командование ВСУ идти на большие риски. Списанные канадские ракеты якобы помогут «отбиться от России». При этом налогоплательщикам не придется платить за их утилизацию.

Canadian Rocket Vehicle 7 представляют собой авиационные неуправляемые ракеты класса «воздух-поверхность». Они были приняты на вооружение ВС Канады еще в 70-х годах прошлого столетия. В настоящий момент имеется информация о наличии в стране более 80 тысяч этих боезарядов.

Ранее глава Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр, возглавляющий оппозицию, предложил отправить ракеты CRV7 Киеву, чтобы решить проблему с их утилизацией.