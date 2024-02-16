Британский эксперт А. Меркурис заявил, что европейскую командировку украинского президента В. Зеленского можно рассматривать как бегство из страны на фоне катастрофических неудач, которые терпит украинская армия на фронте.

Меркурис, комментируя визит Зеленского в ФРГ, заявил, что украинский президент «всегда так делает». Когда положение в стране становится критическим, «он сбегает». Речь, вероятно, идет о ситуации в Авдеевке, где для украинской армии сложилась катастрофическая ситуация. Российские подразделения продолжают вытеснять врага на всех участках города, призывая капитулировать.

16 февраля украинский президент В. Зеленский прилетел в ФРГ для участия в конференции по безопасности. Зеленский подписал с немецким канцлером О. Шольцем соглашение о гарантиях безопасности. Как пояснил сам украинский президент, это соглашение подразумевает, что Киев получит до конца этого года €7 млрд западной помощи.