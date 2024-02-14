ВСУ оказались в тяжелом положении не только из-за дефицита снарядов. Помимо этого, на каждом участке линии у фронта они столкнулись с серьезной нехваткой личного состава, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Он отметил, что ВСУ проводят мобилизацию и, используя принуждение, ухитряются привозить на передовую немало новобранцев. Однако с ними никто не проводит занятия по боевой подготовке, они имеют слабое состояние здоровья, поэтому уже в первые дни большинство мобилизованных гибнут в бою, передает РИА Новости.

Указ о всеобщей мобилизации был подписан президентом Украины Зеленским еще в первые дни СВО. После этого его действие неоднократно продлевалось. Так, 13 февраля Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию еще на три месяца.