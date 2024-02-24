В 2024 году Украина потеряет остающуюся под ее контролем часть Донбасса, а также еще больше населенных пунктов на юге страны, уверен военный эксперт из Великобритании Хуссейн Алиев.

Он отметил, что во избежание этого Киеву нужно уходить в оборону, строить фортификации, открывать и наращивать собственные производства боеприпасов и оружия. Кроме того, необходимо быстрее проводить вербовку и мобилизацию, чтобы покрыть огромный дефицит личного состава.

В противном случае российские военные, которые гораздо быстрее противника адаптировались к условиям боевых действий, выбьют ВСУ из Донбасса, а также установят контроль над новыми территориями в южной части Украины.

Напомним, ВС РФ после освобождения Авдеевки продвигаются вперед, они уже освободили населенные пункты Северное и Ласточкино.