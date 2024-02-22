На днях у Мариуполя был перехвачен и обезврежен британский беспилотник Banshee Jet-80. ВСУ начали использовать такие дроны, но серьезной опасности они не представляют, уверен публицист Александр Широкорад.

Он рассказал тоелеканалу “360”, что проблема этих беспилотников кроется в отсутствии каких-либо деталей или компонентов, обеспечивающих незаметность. Поэтому Banshee Jet-80 мгновенно обнаруживаются средствами ПВО и сбиваются либо поражаются воздействием систем радиоэлектронной борьбы.

Дроны по заказу Минобороны Великобритании разработала компания QinetiQ. Она назвала их Banshee Jet-80 в честь «плакальщицы башни» – загадочного существа из ирландского фольклора, которое издавало ужасающие звуки. Они пророчили скорую гибель, а также наводили страх. Но беспилотники очень далеки от этих персонажей, так как особо их никто не боится.