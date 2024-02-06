Жительница Британии отправилась в горы Сноудонии, чтобы развеять прах своего отца, и едва не поплатилась за это жизнью. Данную историю опубликовало издание The Guardian.

32-летняя Китти Харрисон является опытной альпинисткой. Она решила выполнить последнюю волю покойного отца. Для этого она поднялась на самый высокий пик Уэльса – гору Трифан. Женщине удалось успешно достичь вершины и осуществить траурную церемонию. Однако, когда она начала спускаться, то поскользнулась и начала падать вниз.

«Моя нога поехала на рыхлой гальке, меня быстро потащило вниз, и я приземлилась на крошечный выступ», – рассказала Харрисон.

После того, как Китти Харрисон не вернулась обратно в обозначенное время, ее начали искать. С помощью GPS на мобильном телефоне пропавшую обнаружил вертолет береговой охраны. До прибытия спасателей женщина провела на выступе более трех часов. Из-за усталости и длительного напряжения она почти не могла двигаться.

Операция по спасению заняла около семи часов. Со скалы женщину снял спасатель, спустившийся с вертолета при помощи каната.