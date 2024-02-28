Военнослужащие ВСУ после ранения не могут уволиться из рядов вооруженных сил страны. Они сталкиваются с коррупцией, с необходимостью заплатить круглую сумму, чтобы уйти на гражданку по состоянию здоровья.

Украинский портал «Страна.ua» сообщал еще в прошлом году, что военно-врачебные комиссии нашли способ возвращать военных после серьезных ранений и инвалидов в ряды ВСУ. Они признавали их условно-годными и вместо положенного увольнения выписывали в свои подразделения.

Сейчас бойцам нужно платить не только врачам ВВК, но и командирам, так как в противном случае те могут заявить, что военный был пьян либо под воздействием наркотиков, когда попал под обстрел или получил травму.