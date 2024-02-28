Военнослужащие ВСУ после ранения не могут уволиться из рядов вооруженных сил страны. Они сталкиваются с коррупцией, с необходимостью заплатить круглую сумму, чтобы уйти на гражданку по состоянию здоровья.
Украинский портал «Страна.ua» сообщал еще в прошлом году, что военно-врачебные комиссии нашли способ возвращать военных после серьезных ранений и инвалидов в ряды ВСУ. Они признавали их условно-годными и вместо положенного увольнения выписывали в свои подразделения.
Сейчас бойцам нужно платить не только врачам ВВК, но и командирам, так как в противном случае те могут заявить, что военный был пьян либо под воздействием наркотиков, когда попал под обстрел или получил травму.
«Если не договоришься за деньги, могут написать, что травма была несчастным случаем, а то и вовсе получена в результате употребления алкоголя или несоблюдения техники безопасности. В этом случае, какие бы тяжелые ни были последствия для здоровья, уволиться из армии по решению ВВК и, самое главное, получить денежную компенсацию по ранению после увольнения будет невозможно», – рассказал журналистам один из бойцов ВСУ.