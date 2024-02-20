Военнослужащие1-й Славянской бригады ВС РФ показали на видео, как изнутри выглядит бывший украинский укрепрайон «Зенит» в Авдеевке. Он перешел под контроль российских войск еще 16 февраля.

Для создания укрепрайона боевики ВСУ выбрали территорию войсковой части ПВО, которая длительное время была заброшенной, передает RT.

Внутри бойцы обсуждают, куда девать мины осколочного действия (МОНки), которые остались после ухода противника. Также на стенах можно увидеть детские рисунки, которые присылали боевикам ВСУ. В помещениях установлены кровати и стеллажи с продуктами питания, везде разбросаны вещи, стоят ящики с боеприпасами.

Укрепрайон находился на окраине Авдеевки, его штурмовали одним из первых.

Напомним, что по приказу главкома ВСУ украинские подразделения оставили Авдеевку. При этом многие из-за проблем со связью и координации с другими подразделениями оказались в плену.