Бывшие бойцы украинского «Беркута», которые служат сегодня в полицейском спецназе в Днепропетровской области, отказались идти на фронт. Их намеревались отправить на передовую в составе бригады «Лють», но это решение было саботировано.

Отказ спровоцировал скандал с руководством региональной полиции. При этом один из бойцов напомнил о погибших на Майдане в 2014 году срочниках и бойцах внутренних войск.

Спецназовцы при этом заявляют, что не отказываются идти на передовую. Но они не хотят пополнять рады бригады «Лють», а собираются отправиться на фронт своим подразделением.

Напомним, бригада «Лють» («Ярость», «Злость» в переводе с украинского) создавалась в составе так называемой «Гвардии наступления» весной 2023 года.