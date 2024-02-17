Демилитаризация Украины давно превратилась в необходимость. Ее подтверждают террористические атаки Киева на мирные города России, в результате которых гибнут гражданские. Военный эксперт Юрий Голубь уверен, что решить эту задачу без освобождения Киева не представляется возможным.

В связи с этим он рассказал изданию «Царьград», что создание подразделений Росгвардии с включением в них бойцов ЧВК «Вагнер», имеющих опыт боевых действий в Донбассе, станет эффективным решением. В таких крупных городах, как Киев и Харьков, где будет очень высокой доля нелояльного к ВС РФ населения, потребуется внедрение полицейских методов.

Необходимо будет обеспечивать надежную охрану вновь созданных администраций, изымать оружие у жителей городов, для чего как раз потребуется привлекать Росгвардию.

Бойцы бывшей ЧВК в ее составе смогут принимать участие в освобождении городов, а затем и в наведении порядка на улицах, не допуская любых неожиданностей.