Военнослужащие ВСУ до конца дня 15 февраля должны принять решение о сдаче Авдеевки. Такой ультиматум был поставлен им российскими военными, сообщил телеграм-канал MASH.

Пока ответа на ультиматум, озвученный по радио, не поступало. Мало того, некоторые подразделения ВСУ продолжают не только отчаянно сопротивляться – они предпринимают попытки наступления, которые тут же пресекаются.

Под контролем ВС РФ находится сейчас «дорога жизни», по которой ранее осуществлялось снабжение украинских войск. Остальные транспортные артерии также контролируются, поэтому ВСУ больше не на что рассчитывать.

Ряд подразделений все же отступает, украинцы постепенно осознают, что дни Авдеевки сочтены. Они сдаются в плен, некоторые отдельные группы просто уходят из города.