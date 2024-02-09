Филипп Киркоров после возвращения из США появился на съемочной площадке нового сезона программы «Маска». Поп-король был в отличном настроении, но ничего не говорил о своем возможном возвращении после «отмены».

Также Киркоров не стал ничего сообщать в социальных сетях, хотя ранее вел их весьма активно. Не исключено, что ему порекомендовали вести себя немного скромнее после скандала с «голой» вечеринкой, передает “Московский комсомолец”.

Напомним, музыкальный критик Сергей Соседов ранее заявлял, что перенос шоу «Маска» не связан с Киркоровым. Также он намекал, что готов занять место певца в жюри и расхваливал программу на все лады.

В комментариях поклонники Киркорова высказывают надежду, что бойкот завершен и их кумир совсем скоро снова появится в телеэфире.