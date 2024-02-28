Бойфрендом Ксении Карелиной, ранее задержанной в Екатеринбурге по подозрению в помощи ВСУ, оказался бывший боксер, американец Крис Ван Херден. Он вступился за подружку в соцсетях, призвав фолловеров поддержать его пост.

36-летний бывший боксер заверил Ксению, что ее друзья и «вся Америка» сражаются за нее. Он напомнил, что подружка была задержана в России 27 февраля, и призвал «молиться» за безопасность Ксении, а также за ее благополучный возврат в США.

Задержанная Карелина имеет гражданство России и США. Она была задержана ФСБ после прилета в Россию в аэропорту Екатеринбурга. Девушка подозревается в сборе средств для ВСУ. В Америке она не скрывала свою антироссийскую позицию, регулярно участвуя в митингах против России.