Главы МИД Евросоюза согласны, что Украине срочно нужна военная помощь, однако на неформальной встрече, состоявшейся 3 февраля, они все же не смогли согласовать решение о поставках Киеву оружия, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Была серьезная дискуссия о поддержке Украины, мы обсуждали ситуацию на поле боя, поддержку, а также фонд поддержки Украины, который должен быть согласован в будущие дни. Мы все согласны, что Украине нужно больше оружия, больше поддержки, которая должна прийти сейчас», – сообщил дипломат.

Также он анонсировал новую встречу министров иностранных дел, на которой надеется на реальные решения. Состоится она 19 февраля.

Ранее на открытии встречи глав МИД Евросоюза Боррель заявил, что главным противостоянием является конфликт на Ближнем Востоке, отодвинув таким образом Украину на второй план.