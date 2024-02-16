Руководитель ФПБК В. Бородин призвал Стаса Михайлова посетить зону проведения спецоперации.

Бородин призвал артиста приехать не для того, чтобы «просто фотографироваться», а привести «хорошую гумопомощь». Бородин даже готов оказать содействие в ее сборе, хотя уверен, что у Михайлова есть средства для сбора нескольких фур с помощью для бойцов СВО. Бородин также предложил Михайлову дополнить поездку концертом и общением с бойцами, чтобы артист «прочувствовал» происходящее.

Бородин допустил, что Михайлов приедет на СВО «не по зову сердца». Для него, сказал активист, как и для Киркорова, поездка к бойцам может статьи «бизнесом». Бородин подчеркнул, что среди приезжающих на фронт артистов есть те, кто делает это от души, а есть такие, кто ездит «для бизнеса».