Доставка ста единиц старых бронетранспортеров из Болгарии на Украину задерживается, поскольку София не может найти средства для оплаты логистики. Министерство обороны Болгарии уже обратилось за помощь к НАТО для решения данной проблемы. Об этом в своем материале сообщает портал Euractiv.

«Болгария может очень сильно помочь Украине, но это задерживается из-за того, что администрация Минобороны не работает оптимально. Болгария может помочь, но это происходит не такими быстрыми темпами, и я надеюсь, что ситуация улучшится. Мы проголосовали за решение о бронетранспортерах почти три месяца назад, но за три месяца мы не можем перевезти сотню БТР из Софии в Русе», – приводит слова болгарского депутата Ивайло Мирчева портал Euractiv.

По словам главы оборонного ведомства Болгарии Тодора Тагарева, для обеспечения логистики по доставке ста БТР на Украину необходимо задействовать «довольно много железнодорожных составов», поэтому София обратилась за помощью в финансировании данного мероприятия к союзникам по НАТО.