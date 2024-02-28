Украинские боевики открыли огонь по своим же в Авдеевке, рассказал офицер ВСУ Андрей Шкарбан.

Он сообщил, что служил командиром взвода в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ им. гетмана Ивана Выговского. Подразделение попало под огонь российской морской пехоты, которая вышла прямо на его позиции. У бойцов не оставалось другого выхода кроме как сдаться в плен, поэтому Шкарбан принял такое решение.

Он хотел сохранить жизни солдат, которые в противном случае просто бы погибли. Но когда пленный взвод вышел на открытую местность, по нему открыли огонь украинские военные. Причем они использовали кассетные снаряды, стремясь уничтожить своих же сослуживцев, сдавшихся в плен.

«Как командир приказал своим ребятам сдать оружие, чтобы сберечь жизни. Нас был взвод. Когда мы выходили, нас свои же накрыли кассетными боеприпасами. Чудом никто не погиб», – рассказал офицер.

Также он отметил, что считает свое решение сдаться абсолютно правильным, так как это был единственный способ сохранить жизни солдат.