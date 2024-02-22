Беспилотная авиация широко применяется в зоне специальной военной операции как Вооруженными силами Российской Федерации, так и противником. Российский боец с позывным «Волк» из 1-й Славянской бригады ДНР рассказал в беседе с корреспондентом «Московского Комсомольца» об использовании различных дронов на фронте и дуэлях беспилотников.

По его словам, модернизация и развитие беспилотной авиации в российской армии ведется непрерывно. При этом противник также пытается модернизировать свои дроны и средства РЭБ.

«Этот процесс будет идти постоянно. Мы меняем частоты, каналы, противник тоже меняет, перенастраивается. Примерно раз в неделю у нас происходит такая вот история. Естественно, есть секреты, которые мы используем, чтобы обойти системы РЭБ противника, но о них я не могу рассказать», – рассказал российский военнослужащий.

При этом умельцы из 1-й Славянской бригады ДНР не только используют уже фабричные беспилотники, собранные на заводах, но также мастерят собственные дроны. В основном в собственных мастерских собирают ударные FPV-дроны. Также российские бойцы используют на фронте и аналог украинского большого мультикоптерного дрона «Баба-Яга».

Боец с позывным «Волк» также рассказал историю, как им удалось однажды даже удалось сбить собственным дроном украинский разведывательный БПЛА «Фурия». Российские бойцы заметили украинский дрона в небе и направили в его сторону собственную «птичку». В итоге им удалось сбить дрон противника и тем самым спасти не один десяток солдат на позициях.