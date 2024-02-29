Российский штурмовик родом с Уралмаша (рабочий район в Екатеринбурге – ред.) с позывным «Рокер» вместе со своей группой оказался в тылу противника в Авдеевке. Приняв командование группой на себя после гибели командира, боец в течение пяти дней выживал под носом у противника и смог вернуться к своим, взяв в плен солдата ВСУ. Об этом российский боец «Рокер» рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.

По словам российского бойца, во время штурма водитель БМП заехал вглубь территории подконтрольной противнику. Штурмовики попали под плотный огонь противника со всех стороны.

«Мы начали сразу прыгать с брони, отстреливаясь по этим зданиям. Воронка была заполнена ледяной водой, там еще плавал кусок „айсберга“, и мы оказались по пояс в ледяной жиже. Выбираться было тяжело, края осыпались. Я в экипировке, с оружием, с рюкзаком. Хотел его бросить, но не бросил, и хорошо: там оказалось много полезного, это нам помогло впоследствии», – рассказал «Рокер».

В течение пяти дней он вместе с другими российскими бойцами выживал в полуразрушенных зданиях под носом у противника, сумев взять в плен одного украинского военнослужащего. Приняв командование группой на себя «Рокер» сумел выйти на связь с основными силами и получил задание дожидаться другой штурмовой группы.