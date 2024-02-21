Российский профессиональный боксер и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик подписал новый бессрочный контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского спортсмена.

«Вячеслав подписал новый бессрочный контракт в Ханты-Мансийске. Он сменит подразделение, в составе которого будет служить», – заявил представитель Дацика.

Сообщается, что в зону проведения специальной военной операции российский боец смешанного стиля отправится вместе со своим сыном Ярославом, служащим в настоящий момент в ВДВ. Начиная с сентября 2023 года Дацик неоднократно посещал зону проведения специальной военной операции.

Напомним, что на счету российского бойца смешанного стиля 15 профессиональных боев в ММА, 7 из которых он выиграл, причем 3 нокаутом. На профессиональном боксерском ринге Дацик провел 10 боев, 7 из которых он выиграл.