Российский военнослужащий с позывным «Ситх», который принимает участие в специальной военной операции с первых дней, прокомментировал информацию о нежелательности использования бойцами мобильных гаджетов. Он отметил, что враг действительно может получать информацию о подразделениях ВС РФ через такие устройства.

«Бойцы не должны носить с собой никаких телефонов. Любая сим-карта, вставленная в телефон, не только пеленгуется, но и сканируется. У ВСУ есть израильская и французская аппаратура, которая позволяет легко определить местоположение человека с любой сим-картой», – объяснил Ситх.

Он отметил, что сперва противник вычисляет оператора мобильной связи и номер телефона, а затем – и место, где он находится. Когда бойцу звонят близкие, ВСУ устанавливают связь и прослушивают все разговоры.

Боец напомнил, как жене одного из военных присылали видео издевательств над мужем и требовали интимных фото и видео, чтобы его освободить. По словам «Ситха», только этот эпизод показывает истинное лицо боевиков ВСУ и то, на что они могут быть способны.