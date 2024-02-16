Репер Александр Степанов (ST) выступил в ЛНР с концертом перед росгвардейцами. Одну из композиций под названием «Дай ему сил» он посвятил военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, передает «Пятый канал».

Концерт в полевых условиях был организован 6 февраля. Бойцы Росгвардии высоко оценили выступление рэпера, а также его песню, которая впервые прозвучала именно для них.

«Спасибо Александру Степанову за то, что он приехал, подарил нам хороший настрой, эту замечательную песню. Мы вам очень сильно благодарны», — сказал один из бойцов.

Росгвардейцы поблагодарили рэпера, они отметили, что подобные мероприятия позволяют хоть на немного отвлечься от боевых действий, отдохнуть и расслабиться.

Композиция «Дай ему сил» появилась в ротации 9 февраля и сразу же вошла в лучшую двадцатку песен. Степанов отметил, что намерен и дальше создавать подобные композиции.