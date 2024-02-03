Президент Украины Владимир Зеленский мог бы давно «завершить игру» и уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Но он боится того, что может произойти после такого решения, пишет Bloomberg.

В статье приводится мнение военнослужащего ВСУ о беспорядках, которые могут вспыхнуть после увольнения главкома. Залужный пользуется популярность не только у военных но и у гражданских. Поэтому бунт в армии – это не единственное, что ждет Зеленского.

Кроме того, Залужного ценят западные партнеры Украины. Как только Зеленский его уволит, он начнет получать сигналы от Великобритании и США. И их содержание ему не понравится.

Все это вынуждает Зеленского терпеть генерала на посту главнокомандующего. Но при этом президент Украины ждет любого удобного момента, чтобы сместить главного конкурента на должность главы государства.