Двадцатилетние наблюдения международной команды ученых увенчалась успехом. Они обнаружили новый вид анаконд и пришли в ужас от размеров рептилий.

Результаты открытия опубликованы в Diversity. В статье говорится, что биологи научно пока не могут объяснить, почему виды анаконд – ранее известные и новый – обладают такими различиями в размерах. Самыми большими из ранее известных анаконд являются зеленые. Их длина может достигать 7 метров, а вес превышать 250 кг. Скрытные, терпеливые и крайне ловкие анаконды этого вида обирают в водах Амазонки и Ориноко.

В ходе многолетних исследований биологи поняли, что зеленая анаконда представлена двумя подвидами – южным и северным. Это деление, считают исследование, случилось примерно 10 млн лет назад, но до сих пор ускользало от внимания биологов. Внешне подвиды выглядят одинаково, если не считать огромных размеров нового подвида. Это открытие, поясняют ученые, важно для сохранения разнообразия видов рептилий на планете.