Собирать деньги на нужды ВСУ украинским военным «помогают» кошки. Об этом написало издание The Business Insider, передает портал Ura.ru.

Так, благодаря коту Шайбе, который щеголяет в специально сшитой для него форме ВСУ, боец Александр Ляшку сумел насобирать почти 80 тысяч долларов.

Деньги через интернет присылают жители разных стран, рассказали в украинской армии. Украинцы также отправляют донаты на имя владельцев кошек.

Собирает средства на нужды ВСУ и кот Степан, который имеет собственный аккаунт в социальных сетях с 1,5 миллиона подписчиков. Хозяйка животного переводит деньги в качестве помощи армии, на них закуплены системы радиоэлектронной борьбы.

Напомним, у ВСУ практически закончились боеприпасы к системам ПВО. По словам представителей киевского режима, снарядов для артиллерийских систем также осталось не более, чем на два месяца.