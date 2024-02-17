Командование ВС Украины избрало стратегию «активной обороны» в точности повторяя провальные действия Третьего рейха в годы Второй мировой. Об этом в своем материале сообщает издание Business Insider.

«В 1943 году, когда ход войны повернулся против Третьего рейха, немецкое командование выбрало отчаянную стратегию на Восточном фронте. Уступая в численности и вооружении Красной армии, немцы возлагали надежды на мобильную агрессивную оборону, чтобы остановить непрерывную серию советских наступлений. … Сегодняшняя Украина … выбрала стратегию, которая повторяет немецкий подход 80-летней давности», – пишет автор статьи.

По его словам, после провального контрнаступления командование ВСУ заявило о переходе к стратегии «активной обороны» с целью блокировки атак противника на фронте и возвращению потерянных позиций резкими контрударами