Военный обозреватель Даниил Безсонов прокомментировал намерение Анастасии Ивлеевой отправиться на Донбасс. Он отметил, что она собиралась посетить Республиканскую клиническую больницу имени Калинина, которую 21 февраля обстреляли ВСУ.

Ивлеева после проведения «голой» вечеринки столкнулась с множеством проблем, как и участники увеселительного мероприятия. Теперь они все едут на Донбасс, чтобы восстановить репутацию.

Безсонов заявил, что жителей региона фактически используют для «искренних переобуваний провинившихся звезд». Он призвал артистов остановиться, так как люди в ДНР и ЛНР совершенно не заслужили роль такой массовки.

Обозреватель также написал в своем телеграм-канале, что организаторы поездки Ивлеевой после ударов ВСУ по больнице засомневались, стоит ли ехать именно туда.