ВСУ нанесли удар по Республиканской клинической больнице им. М. И. Калинина в Донецке. Для этого предположительно использовалась реактивная система залпового огня HIMARS.

«ВСУ нанесли прицельный удар по седьмому корпусу больницы имени Калинина, есть повреждения, ранена сотрудница», – рассказали агентству ТАСС сотрудники экстренных служб.

Источник отметил, что ракета пробила два этажа больницы, что указывает на использованием Киевом именно американской РСЗО.

Напомним, ВСУ регулярно обстреливают Донецк. При этом они целенаправленно бьют по объектам гражданской инфраструктуры – больницам, школам, детским садам, рынкам, магазинам. Террористическая тактика используется Киевом из-за поражений на фронте, которые ВСУ терпят одно за другим.