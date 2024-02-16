Один из спасенных российскими военными жителей Авдеевки, сбежавших из города на фоне наступления ВС РФ, рассказал, что боевики ВСУ не дают гражданским эвакуироваться. Если они видят группу мирных людей, пытающихся покинуть Авдеевку, то открывают по ней огонь из «Градов» и артиллерии.

«Нас спасли российские солдаты. Шли дворами, начался обстрел. На нас сначала положили где-то полпакета “Градов”», — цитирует беженца Максима Чмыря информационное агентство ТАСС.

Мужчина рассказал, что после обстрела уцелевшие перебрались на дачи, чтобы дождаться темноты. Там по ним снова открыли огонь, используя кассетные боеприпасы.

Беженец считает это местью жителям Авдеевки со стороны ВСУ. Гражданское население города в 2014 году искренне поддерживало создание ДНР и голосовало за новую республику.