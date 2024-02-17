Экс-военнослужащий ВСУ Андрей Камынин, покинувший Украину и сбежавший в РФ призывает бывших сослуживцев следовать его примеру. Он заявляет, что они ничего не смогут добиться в противостоянии с РФ и просто бесславно погибнут.

Правительство Украины просто истребляет свой народ и поэтому военнослужащие ВСУ должны выбираться любой ценой из армии, а по возможности и из страны, пояснил Камынин РИА Новости.

Также бывший боец артиллерийского подразделения 23-й механизированной бригады ВСУ сообщил, что дезертирство давно стало привычным делом в украинской армии. Боевики давно утратили боевой дух, они осознают всю бесполезность участия в боевых действиях. Также они понимают, что мобилизация на фронт чаще всего оказывается билетом в один конец.