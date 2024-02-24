В своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН глава МИД Германии Анналена Бербок заверила Украину в поддержке страны, которая будет продолжаться и в будущем. Но при этом она отметила, что нужно не забывать о других противостояниях в разных регионах планеты.

Так, сейчас продолжаются конфликты в Судане и секторе Газа, о которых тоже нужно помнить. Одну жизнь противопоставлять другой, по словам Бербок, недопустимо. Она заявила, что для Запада якобы важна каждая человечества жизнь.

Напомним, постпред России в ООН Василий Небензя вместе с первым заместителем Дмитрием Полянским не стали участвовать в заседании Ассамблеи по вопросам якобы «оккупированных территорий Украины». Он заявил, что никаких оккупированных территорий нет и быть не может – есть только новые регионы России.