Журналисты подкараулили 51-летнего актера Бена Аффлека во время прогулки в Лос-Анджелесе. Они спросили его о поцелуе с Бритни Спирс, который, по словам певицы, произошел много лет назад.

«Доброе утро, Бен! Правда ли то, что говорила Бритни Спирс, — что вы целовались?», – спросил актера журналист.

Однако Аффлек ничего не ответил на этот вопрос и быстро сел в автомобиль.

Ранее Бритни Спирс выложила на своей странице в соцсетях черно-белый снимок, на котором она запечатлена рядом с актером Беном Аффлеком и автором песен Дайан Уоррен. На этой фотографии знаменитости были запечатлены в обнимку. Бритни Спирс под фото написала, что снимок ей напомнил о поцелуях с актером Беном Аффлеком.