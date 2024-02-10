Журналисты подкараулили 51-летнего актера Бена Аффлека во время прогулки в Лос-Анджелесе. Они спросили его о поцелуе с Бритни Спирс, который, по словам певицы, произошел много лет назад.
«Доброе утро, Бен! Правда ли то, что говорила Бритни Спирс, — что вы целовались?», – спросил актера журналист.
Однако Аффлек ничего не ответил на этот вопрос и быстро сел в автомобиль.
Ранее Бритни Спирс выложила на своей странице в соцсетях черно-белый снимок, на котором она запечатлена рядом с актером Беном Аффлеком и автором песен Дайан Уоррен. На этой фотографии знаменитости были запечатлены в обнимку. Бритни Спирс под фото написала, что снимок ей напомнил о поцелуях с актером Беном Аффлеком.
«Классное фото меня, Бена Аффлека и Дайан Уоррен, сделанное много лет назад. Он такой потрясающий актер. Я забыла упомянуть, что целовалась с Беном той ночью. Честно говорю, забыла. Это безумие! Хотела бы я рассказать вам, ребята, историю, которая произошла до этого!» – написала певица.