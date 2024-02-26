Белгородцы обратились к главе региона В. Гладкову с призывом установить больше укрытий вблизи школ.

Во время прямого общения с жителями одна из родительниц призвала Гладкова сделать в радиусе 500 метров от каждой школы в городе дополнительные укрытия. Они бы позволили детям спрятаться в случае воздушной тревоги по пути в школу или домой.

Женщина рассказала, что в текущий момент ее дети обучаются дистанционно, но когда они начнут ходить в школу, она переживает. По пути к учебному заведению, которое находится в километре от дома, нет ни одного укрытия, какого-то магазина или другого места, где дети могут переждать воздушную атаку.

Гладков заверил, что передал обращение главе района, в котором проживает женщина с детьми. Власти изучат местность, маршруты детей в школы и вынесут решение о возможности установки дополнительных укрытий. Ранее сообщалось, что бетонные укрытия планирует установить в белгородских парках и на пляжах.