В Сети показали «радужные» серьги, за ношение которых 24-летняя жительница Нижнего получила 5 суток ареста. Фото публикует тг-канал Baza.

На фото можно увидеть, что украшения сделаны в виде лягушки, на голове которой шляпка мухомора. Лягушка раскрашена в цвета радуги. Их, как известно, семь, тогда как на флаге ЛГБТ* (запрещен в РФ за экстремизм) цветов шесть (голубого нет).

В зале суда Сормовского района Нижнего обвинение утверждало, что 24-летняя девушка «публично показывала» украшения в одном из городских кафе. Обвинение настаивало, что таким образом она якобы пропагандировала запрещенное экстремистское движение. Россиянка вину не признала. Она заверила, что к запрещенному движения отношения не имеет, поэтому не знает о его символике. Украшения ей просто нравятся оригинальностью и яркими цветами.

Ранее депутат Н. Останина в комментариях ареста нижегородки заявила, что подобные украшения не могут служить причиной ареста. Депутат допустила, что арестованная совершили в кафе какой-то другой проступок, за который и получила 5 суток ареста.