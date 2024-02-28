В отношении вернувшегося из украинского плена российского военнослужащего возбудили уголовное дела по подозрению в участии в боевых действиях на стороне противника в зоне проведения СВО. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Baza.

«52-летний Радик сдался в плен 16 июня в районе села Водяное в ДНР. Как считает следствие, после пленения мужчина вступил в добровольческое подразделение “Скала”, где прошел инструктаж по медицинской, боевой и взрыво-технической подготовке. До конца года военнослужащий принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ на территории Запорожской области и ДНР. 3 января Радик был освобожден – его обменяли на пленных украинских военных», – написали авторы Телеграм-канала.

Российские спецслужбы возбудили в отношении российского военнослужащего уголовное дело по части 3 статьи 208 УК РФ «Участие гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.