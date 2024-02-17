Николай Басков заявил, что участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов не является ему коллегой. Такое высказывание российский певец сделал на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». В специальном сезоне между собой соревнуются только коллективы.

Участниками передачи стали члены коллектива «Иванушки International». Однако на шоу они явились не полным составом. Присутствовали Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев, а вот Андрей Григорьев-Аполлонов не явился на проект.

На вопрос Николая Баскова, почему артисты пришли неполным составом, они ответили, что Андрей не смог присутствовать, так как заболел.

Однако Басков не выразил сожаления от отсутствия Григорьева-Аполлонова, а лишь рассказал историю, что «рыженький из Иванушек» называет его «коллегой», но это не совсем по душе «золотому голосу России».