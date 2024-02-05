Новая мобилизация в России возможна, но лишь при одном условии. Она будет объявлена, если НАТО примет решение ввести на Украину свои войска. В настоящий момент это маловероятно, уверен военный эксперт «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Он отметил, что если на Украину зайдут войска Альянса, Россия будет расценивать такой шаг как объявление войны и вступление НАТО в прямое противостояние с Москвой. В этом случае мобилизация станет весьма вероятной.

Также Баранец объяснил, что НАТО теоретически может решиться на отправку сил в Украину, если ситуация станет критической для Киева. Однако в настоящий момент Альянс не вынашивает подобных планов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне проведения СВО вполне достаточно российских военных, поэтому новая волна мобилизации не планируется.