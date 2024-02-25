Во время интервью с российской журналисткой Наданой Фридрихсон губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что жителей региона, активно выступающих против специальной военной операции, оскорблявших государственную символику РФ, президента Владимира Путина, выселяли на территорию Украины.

По словам Балицкого, в начале спецоперации в регионе случались инциденты, когда люди вершили самосуд. Тех, кто вел себя неадекватно и представлял угрозу для окружающих, ставили перед фактом, что они должны уехать из Запорожской области. Если человек не выселялся самостоятельно, то его выдворяли в принудительном порядке. Но такие случаи, по словам губернатора региона, были крайними мерами и применялись в исключительных случаях.

Выселение граждан за антироссийскую деятельность из Запорожской области осуществлялась с лета 2022 года по май 2023 года. После этого Советом безопасности РФ данная норма по выселению была прекращена.