Во время официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в КНР лидеры двух стран обсудили ситуацию в двухсторонних отношениях. Примечательно, что во время общения с председателем КНР Си Цзиньпином Мирзиеев использовал русский язык вместо узбекского. Об этом в своем материале сообщает издание Baijiahao.

«Недавно состоялась встреча глав Китая и Узбекистана. Одна деталь встречи стала сюрпризом для России и других стран. Это бы весьма элегантный и вежливый жест, демонстрирующий дружелюбие по отношению к российской стороне. Такой шаг вполне логичен», – написал обозреватель издания.

По мнению китайских журналистов, поступок узбекского президента был заранее спланированным тонким дипломатическим ходом. Таким образом, Шавкат Мирзиеев хотел продемонстрировать уважение к Российской Федерации и ее международным партнерам.

Запад в последнее время пытается дестабилизировать ситуацию в странах Средней Азии, поэтому президент Узбекистана своим поступком продемонстрировал, что любые подозрения в его адрес беспочвенны.