Автомобиль для многих – это не только средство передвижения, но и возможность с комфортом отправиться в путешествие, взяв с собой все необходимое. Но ограниченный объем багажника часто мешает воплотить эти планы. Установка багажника на крышу – отличное решение проблемы недостатка места для вещей. Давайте разберемся, какие плюсы и минусы есть у этого аксессуара.

Какой выбрать багажник

Первое, о чем стоит подумать при выборе автомобильного бокса, – его вместимость. Чем продолжительнее поездка, тем больший объем потребуется. Размеры варьируются от 300 до 500 литров.

Важная характеристика – материал корпуса. Пластик дешевле, но менее надежен. Алюминий прочнее и легче, зато дороже.

Также обратите внимание на систему крепления. Лучше выбрать модели с надежной системой запоров. Это гарантирует, что груз останется на месте.

Выбирая багажный бокс на крышу обязательно нужно убедиться, что он предназначен для установки на вашу модель автомобиля и полностью совместим с ней.

Преимущества багажников на крыше

Главный плюс очевиден – значительно увеличенный объем багажного отделения. Это позволяет взять с собой гораздо больше вещей.

Еще один плюс – легкий доступ к багажу. Не нужно выгружать весь автомобиль, чтобы достать необходимую вещь.

Установка багажника не влияет на полезное пространство в салоне. Весь дополнительный объем можно использовать максимально эффективно.

Недостатки и ограничения

Главный минус – повышенный расход топлива из-за увеличения аэродинамического сопротивления. Прибавка может составлять до 10%.

Стоит учесть и ограничения по массе перевозимого груза. Для легкового авто максимум – 50-75 кг. Перегруз может повредить кузов и создать проблемы с управлением.

Еще один момент – при использовании багажника нельзя заезжать на автоматические мойки. Здесь придется обходиться ручной мойкой.

Советы по использованию

Чтобы свести к минимуму недостатки, размещайте в багажнике на крыше тяжелые вещи, оставляя легкие в салоне. Это поможет улучшить распределение веса.

Также полезно закреплять груз с помощью растяжек и ремней. Это исключит перемещение багажа во время движения.

Не забывайте проверять надежность крепления перед поездкой. Лучше уделить этому пару минут, чем потерять весь груз на трассе.

Прежде чем купить багажник на крышу, рекомендуется посоветоваться с опытными автовладельцами и почитать отзывы о разных моделях в интернете.

Заключение

Багажник на крыше – отличное решение для комфортных и беззаботных путешествий. Главное при выборе и эксплуатации – учитывать особенности конкретной модели и соблюдать правила безопасности. Тогда дополнительное пространство для багажа принесет только радость.