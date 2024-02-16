Отправленная в Авдеевку 3-я штурмовая бригада ВСУ, сформированная из бывших бойцов «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) местами попала в полное окружение. Об этом сообщают авторы украинского Телеграм-канала «Политика Страны» со ссылкой на заявление замкомбрига Родиона Кудряшова.

«3-я штурмовая бригада в Авдеевке местами находится в окружении, сообщил замкомандира бригады Родион Кудряшов. Говорит, местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180. Но также есть возможность прорыва этого окружения за счет штурмовых действий», – написали авторы Телеграм-канала.

Командование ВСУ направило 3-ю штурмовую бригаду ВСУ в Авдеевку с целью деблокировать украинский гарнизон и отбросить российские штурмовые подразделений. В настоящий момент большая часть бойцов 3-й штурмовой бригады заняла позиции на территории авдеевского коксохимического завода, расположенного на северо-западной окраине города.