21 мая истекает срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. С этой даты он станет «господином Самозванцем», так как Конституция страны не предусматривает отмену выборов во время военного положения.

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что эта тема должна сейчас активно обсуждаться всеми, кто выступает против киевского режима. Полномочия президента не могут быть продлены никаким другим путем, кроме демократических выборов. А это означает, что Зеленский станет нелегитимным в ночь на 21 мая.

Какие последствия это влечет за собой? Одно из них – это возможность оспорить любое решение, любой указ Зеленского, подписанный после истечения президентского срока.

Напомним, ранее президент Зеленский призвал «поставить точку» в обсуждении выборов, так как они не могут быть проведены в настоящий момент.