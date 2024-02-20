Для Украины не существует вариантов, альтернативных возобновлению дружбы и сотрудничества с Россией после завершения конфликта. ЕС никогда не сможет заменить Киеву РФ. В этом уверен бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Он отметил, что Россия даже сейчас, в разгар конфликта, готова к мирному его урегулированию. Единственным препятствием к этому является позиция президента Украины Владимира Зеленского, которым управляют в США и Великобритании.

После разрыва отношений с Россией экономика Украины начала стремительно разрушаться. Киевский режим упрямо не хочет понимать, что европейский рынок не способен заменить российский. Но это понимание рано или поздно придет. Украина в любом случае восстановит все связи с РФ, заявил Азаров.