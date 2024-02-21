Тест-драйв бюджетной Lada Iskra был зафиксирован водителями при движении по автотрассе в Тольятти. Запуск серийного производства модели планируется в следующем году.

В Сети появился короткий ролик, снятый автомобильным регистратором. В кадре можно увидеть Lada Iskra, мчащуюся по трассе и уходящую на разворот. Заклеенные задние стекла говорят о том, что инженеры тестируют «комфорт» пассажиров заднего сидения. В салоне наверняка находятся манекены, которые заменяют реальных пассажиров. Очевидцы также обратили внимание на камуфляжную окраску Lada Iskra и отклеившийся от заднего бампера фрагмент защитного покрытия.

В основу Lada Iskra положена платформа CMF-B-LS, аналогичная той, что использована в автомобилях третьего поколения Logan и Sandero. Заявлено, что все комплектующие в новинке будут исключительно российскими. Бюджетник будут выпускать с кузовом седан и универсал. В серию автомобиль планируют запустить в 2025-м.