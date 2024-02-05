Австралийские олигополии нервно ожидают отчета, объясняющего рост потребительских цен

Предстоящий отчет о резком росте цен в Австралии на продукты питания, на электроэнергию и авиабилеты будет опубликован в среду (7 февраля). Как ожидается, его выводы и рекомендации вызовут головную боль у крупнейших и наиболее влиятельных компаний «пятого континента». Источник: ABC News.

Интерес австралийцев к данному отчету вызван кризисом стоимости жизни, усилившим и без того растущее недоверие населения к супермаркетам, авиакомпаниям и энергетическим предприятиям.

В основе расследования о взвинчивании цен, инициированного «Австралийским советом профсоюзов» (ACTU) и возглавляемого профессором экономики Алланом Фелсом (фото ниже), лежит определение причин высокой инфляции, а также того, что еще способно влиять на ценовое поведение, включая основные отрасли, виновные во взвинчивании цен, влияющих на повседневный быт австралийцев.

Частично проблема заключается в том, что Австралия наводнена олигополиями, т.е. в стране слабая ценовая конкуренция, что помогает объяснить, почему рост реальной зарплаты у жителей королевства остается низким, а реальные цены на столь многие товары слишком высоки.

Максимизация прибыли бизнесом

25 января австралийское правительство обратилось в Комиссию по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) с просьбой провести расследование в секторе супермаркетов. Это произошло спустя несколько дней после того, как профессор Фелс сообщил казначею Джиму Чалмерсу, что ключевой рекомендацией в его отчете будет проведение чиновниками ACCC всестороннего расследования конкуренции и ценового соответствия в розничной торговле продуктами питания и бакалейными товарами.

По словам профессора, после пандемии наблюдалось увеличение прибыли торговых сетей как в сегментах продуктов питания и бакалейных товаров, что было обусловлено низкой конкуренцией и отсутствием потребности отказываться от сокращения затрат.

Расследование по взвинчиванию цен вызвало недоумение у многих участников бизнес-сообщества Австралии. Они потребовали предоставления материалов от всех, кого затронуло взвинчивание цен, а также от ученых, НКО и аналитических центров. Другими словами, к бизнесу, лоббистам и высокопоставленным органам обращаться бесполезно.

«Во время кризиса стоимости жизни у взвинченных цен есть реальные жертвы. Эти люди заслуживают голоса и политического решения», – написал профессор Фелс в редакционной статье.

Проблемные расценки на электроэнергию

Профессор Линн Честер (Сиднейский университет) предоставила для расследования подробную информацию и убедительные свидетельства о энергетическом секторе, поскольку доступность энергии стала серьезной общественной проблемой для населения Австралийского Союза после серии ценовых шоков в 2022 и 2023 годах.

Профессор Честер сообщила, что в Австралии цены на электроэнергию растут с 2005-го, в основном из-за увеличения платы за производство электроэнергии. Т.е. плата за выработку электроэнергии составляет значительную часть ее цены, оплачиваемой потребителями.

Между тем размер платы за производство электроэнергии определяется правилами торгов Национального рынка электроэнергии (NEM), который, в свою очередь, находится под контролем нескольких регулирующих органов и при участии производителей на рынках форвардных финансовых контрактов.

Что любопытно, этот формат регулирования рынка энергопоставок предназначался для конкурентного рынка, поскольку предполагал, что конкуренция приведет к снижению цен. Но в Австралии этот рынок никогда не был конкурентоспособным из-за присутствия на нем крупных генерирующих компаний, работающих в тандеме с розничными поставщиками.

Говоря проще, правительственные новшества в отношении правил и новой формы мониторинга эффективности энергетического рынка Австралии не смогли предотвратить рекордного роста оптовых цен на электроэнергию за последние годы. Из-за этого на некоторых местных рынках цены взмыли до 5 000 (295 тыс. руб.), а иногда и до 15 000 австралийских долларов за мегаватт-час (для сравнения, оптовая цена Нового Южного Уэльса в апреле-июне 2023-го составляла 148 австралийских долларов или 8,7 тыс. руб. за МВт·ч).

Со слова профессора Честер, несколькими годами ранее она проводила аналогичный проект для домохозяйств с низкими доходами, но текущий жилищный кризис высветил каждодневное ценовое давление, с которым сталкиваются домохозяйства. Она сообщила, что стоимость суточной электроэнергии для домохозяйств находится практически на уровне размера посуточной арендной платы.

Профессор добавила, что ее исследование выявило несколько душераздирающих историй о том, как австралийские домохозяйства вынужденно сокращают расходы на предметы первой необходимости, такие как еда и здравоохранение, чтобы оплачивать счета за электроэнергию.

Она отметила потребность изменений в режиме экономического регулирования, чтобы снизить вероятность дальнейшего значительного повышения цен крупными генерирующими компаниями, что должно быть отражено в любых политических рекомендациях.

Также, по мнению профессора Честер, необходимо многократно внимательнее изучить причины значительных ценовых событий, что потребует предоставления для регулирующих органов больших полномочий, а также ужесточения финансовых санкций и поражения в торговых прав, налагаемых регулирующим органом, если поведение энергогенерирующих компаний в отношении цен оказывается несовместимым с приемлемой практикой.

Защита клиентов авиакомпаний

В Австралии есть еще одна серьезная проблема – высокие цены на авиабилеты на фоне плохого обслуживания и несовершенная защита интересов пассажиров, которая финансируется и управляется авиакомпаниями.

Как ожидается, профессор Аллан Фелс рассмотрит этот вопрос, пока австралийский министр транспорта Кэтрин Кинг работает над официальным документом по гражданской авиации, в котором будут рассмотрены вопросы защиты потребителей, включая введение поста независимого омбудсмена или другие модели, используемые за рубежом.

Официальный документ по этой проблеме не может появиться достаточно быстро. Последний отчет Службы поддержки клиентов авиакомпаний (ACA) показывает рост количества жалоб на 102% по сравнению с 2021 годом, при этом жалобы на последствия COVID-19, задержки и отмены рейсов, запросы на возврат средств и сборов, а также сами сборы являются основными причинами неудовлетворенности пассажиров. Также значительно увеличился средний срок рассмотрения каждой жалобы – до 46 дней по сравнению с 17 днями в 2021-м. В авиакомпании Qantas зафиксирован средний срок рассмотрения жалобы на уровне 110 дней.

Ключевыми областями, на которые следует обратить внимание в ACCC, являются назначение независимого омбудсмена для рассмотрения жалоб клиентов, схема компенсации за задержку и отмену рейсов, а также более четкие права на возмещение и минимальные стандарты для туристических кредитов и обслуживания клиентов.

Например, в Европе и Великобритании пассажиры авиакомпаний имеют право в соответствии с законодательством на компенсацию, если задержка или отмена рейса не были вызваны «чрезвычайными обстоятельствами», такими как экстремальное погодное явление, угроза безопасности или проблема с безопасностью полета.