Заявление украинского президента Владимира Зеленского о потерях ВСУ за два года боевых действий вызвало шквал критики со стороны аудитории китайского издания «Гуаньча».

Во время пресс-конференции Зеленский озвучил цифры потерь украинских военнослужащих за два года активных боевых действий. По его словам, безвозвратные потери ВСУ составили около 31 тысячи военнослужащих.

«Всего 31 тысяча жертв. Но при этом молодые украинские мужчины боятся выходить на улицу, на фронт отправляют даже пожилых», – написал один из читателей китайского издания в комментариях.

Еще один читатель задался риторическим вопросом, зачем Киев пытается мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины дополнительно 400 тысяч военнослужащих, если за два года безвозвратные потери составили всего 31 тысячу. Даже с учетом раненых бойцов ВСУ должны были лишиться около 100 тысяч бойцов.