Ответ пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова на заявление Эммануэля Макрона о возможной отправке сухопутных войск НАТО на территорию Украины вызвал бурное обсуждение среди читателей британского издания Daily Mail.

«Ответ России показывает, что не нужно пытаться эскалировать конфликт», – написал один из читателей. Еще один комментатор предложил французскому президенту Макрону и другим лидерам западных стран, поддерживающим его позицию, лично отправиться в зону боевых действий на территории Украины.

«Через несколько часов мы будем уничтожены, если начнется война. Давайте придерживаться мира», – написал еще один читатель британского издания.

Напомним, что президент Франции Макрон заявил о начале обсуждения вопроса касательно возможной отправки войск НАТО на территорию Украины во время встречи представителей 20-и западных страна в Париже для согласования дальнейших действий, направленных на поддержку Киева.