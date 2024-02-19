Приземление в международном аэропорту «Мехрабад» в Тегеране российского самолета Ан-124 «Руслан» журналисты иранского издания Atlaskhabar уже назвали «днем рассвета». Они отметили, что воздушная машина доставила первую партию истребителей Су-35.

Иран с 1991 года не покупал новые самолеты. Тогда он получил 130 единиц от Ирака и с тех пор парк истребителей не обновлялся. Россия же пообещала передать Тегерану 67 самолетов Су-35, которые значительно повысят боеспособность страны, передает «Царьград».

Сейчас Иран умело развивает беспилотную отрасль, но вот с истребителем «Ковсар» собственной разработки у него возникли проблемы. Поэтому он несколько лет пытался получить от России самолеты поколения 4++, но мешали санкции.

Atlaskhabar пишет, что если Москва начала действительно отправлять истребители в Иран, это станет очень неприятным сюрпризом для Соединенных Штатов.